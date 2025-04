5ª Fliti chega ao fim com agenda cheia em Tiradentes

A segunda etapa da 5ª Feira Literária de Tiradentes (Fliti) termina neste domingo (13/4). Neste sábado e domingo (12 e 13/4), nomes de peso vão participar de palestras, mesas-redondas e lançamento de livros em diferentes espaços da cidade histórica – Centro Cultural Yves Alves; Vila Literária, na Praça da Rodoviária; e ônibus-biblioteca, no Largo das Mercês.

Estão confirmados o escritor Milton Hatoum, o poeta angolano Ondjaki, a atriz e comediante Heloísa Périssé, a atriz e influenciadora Maria Bopp, protagonista da série “Me chama de Bruna” (Star Premium), sobre Bruna Surfistinha, o poeta carioca Eucanaã Ferraz, a cantora e compositora Zélia Duncan, o escritor e tradutor Caetano Galindo, o escritor indígena Daniel Munduruku e o ilustrador Daniel Kondo. A jornalista Fátima Bernardes vai conduzir bate-papo sobre o lançamento do livro “Cheia de graça”, de Heloísa Périssé.

A programação deste sábado começa às 9h, com o lançamento de “Marimar de lá pra cá”, de Ana Luiza Novais. Na sequência, serão realizadas as mesas “Podcasters, influencers e o fim do mundo”, com Maria Bopp e Bruno Venga; “O lugar do escritor”, com Milton Hatoum; e “A releitura da tradição: diálogos contemporâneos”, com Luiza Romão e Sandra Ling. Todas as atividades têm uma hora de duração, sem intervalo entre elas.

A única pausa é para o almoço. A programação retorna às 14h, com a mesa “Parentalidades atípicas”, na qual o autor de literatura infantil Estevão Ribeiro explicará como concilia a paternidade com a carreira de escritor que roda por festivais Brasil afora. Em seguida vêm “Escrevendo para o futuro”, com Ondjaki; “Cartografias negras”, com Eliane Alves Cruz e a escritora cubana Teresa Cárdenas; e “Corpo-Território: ancestralidade e a reconstrução do pertencimento”, com Geni Núñez e Verenilde Pereira.

Heloísa Périssé lança o livro “Cheia de graça” às 18h. A conversa dela com Fátima Bernardes é a penúltima atividade do dia, que terminará com Eucanaã Ferraz e Zélia Duncan na mesa “O mundo não é plano”.

Domingo

A programação continua intensa no domingo. Às 10h, Caetano Galindo e Fernando Bonassi falam sobre a língua portuguesa e suas particularidades na mesa “Na velocidade da língua”, seguida por “Poesia e outros objetos cortantes”, com Adriane Garcia, Alexandra Maia e Bruno Venga, e “Narrativas visuais: entre os quadrinhos, a ilustração e a palavra”, com Lorena Kaz e Marta Lagarta.

Às 14h, Daniel Munduruku e o indigenista Renato Soares conversam sobre literatura indígena em “Yamurikumã: o universo mágico das Amazonas” – eles vão apresentar o livro “Crônicas do bem viver”. Os escritores de literatura infantil Isol Misenta, ganhadora do Prêmio Internacional Alma, e Roger Melo, vencedor do Prêmio Internacional Hans Christian Andersen de Ilustração, terão encontro inédito no Brasil para debater sobre o processo criativo nas narrativas verbal e visual.

Última atividade da Fliti, a mesa “Corpo, território e direitos”, com Júnia Paixão, Mariana Bueno e Jucilaine Wivaldo, discutirá a luta das mulheres por espaço e voz. Logo em seguida, será lançado o edital de escritores independentes.

Milton Hatoum discute a missão do escritor, às 11h deste sábado (12/4), na Feira Literária de Tiradentes Wanezza Gomes/divulgação

Escolas públicas

Em entrevista recente ao Estado de Minas, Cristina Figueiredo, diretora-geral da Fliti, destacou que o evento impacta 11,5 mil alunos de escolas públicas da região do Campo das Vertentes por meio de várias ações: ônibus-biblioteca, reabertura e gestão da Biblioteca Pública de Tiradentes, empréstimo de livros e distribuição de 1,5 mil vales-compra para crianças e professores da rede pública adquirirem livros.

Pela primeira vez, a Fliti teve duas etapas. A primeira ocorreu em novembro passado. Com o tema “Mulheres de prosas e versos”, a feira propôs celebração da obra de escritoras mineiras – Carla Madeira e Paula Pimenta, autoras best-seller, foram algumas das convidadas.

O tema, ao focalizar a presença feminina na literatura, ensejou muitas abordagens, que não caberiam em apenas uma etapa da Fliti.

Participaram da primeira etapa o ambientalista, líder indígena e escritor Ailton Krenak, o jornalista Merval Pereira, presidente da Academia Brasileira de Letras (ABL), o filósofo Francisco Bosco, o ator e roteirista Gregório Duvivier e o escritor angolano José Eduardo Agualusa, que lançou em Tiradentes o romance “Mestre dos batuques”.

Em 2026, a feira voltará a ter apenas uma etapa, com atividades concentradas na Vila Literária.



PROGRAMAÇÃO

• SÁBADO (12/4)

9h – Lançamento e distribuição gratuita de “Marimar de lá pra cá”, de Ana Luiza Novis

10h – Mesa “Podcasters, influencers e o fim do mundo”, com Maria Bopp e Bruno Venga

11h – “O lugar do escritor”, com Milton Hatoum. Mediação: Ruan Gabriel

12h – “A releitura da tradição: diálogos contemporâneos”, com Luiza Romão e Sandra Ling. Mediação: Daniel Kondo

14h – “Parentalidades atípicas”, com Estevão Ribeiro. Mediação: Igor Duarte

15h – “Escrevendo para o futuro”, com Ondjaki. Mediação: Roger Mello

16h – “Cartografias negras”, com Teresa Cárdenas e Eliana Alves Cruz. Mediação: Alexandre dos Santos

17h – “Corpo-Território: ancestralidade e a reconstrução do pertencimento”, com Geni Núñez e Verenilde Pereira. Mediação: Igor Duarte

18h – Lançamento do livro “Cheia de graça”, de Heloísa Périssé. Mediação: Fátima Bernardes

19h – “O mundo não é plano”, com Eucanaã Ferraz e Zélia Duncan. Mediação: Leonardo Lichote

• DOMINGO (13/4)

10h – “Na velocidade da língua”, com Caetano Galindo e Fernando Bonassi. Mediação: Ruan Gabriel

11h – “Poesia e outros objetos cortantes”, com Adriane Garcia, Alexandra Maia e Bruno Venga Mediação: Isa Pessoa

12h – “Narrativas visuais: entre os quadrinhos, a ilustração e a palavra”, com Lorena Kaz e Marta Lagarta. Mediação: Adriana Lins

14h – “Yamurikumã: o universo mágico das Amazonas”, com Daniel Munduruku e Renato Soares. Mediação: Pedro Nabuco

15h – “Falar com desenhos”, com Isol Misenta e Roger Melo. Participação do maestro Tibor Fittel

16h – “Corpo, território e direitos”, com Júnia Paixão, Mariana Bueno e Jucilaine Wivaldo. Mediação: Alex Borges

5ª FLITI

Sábado e domingo (12 e 13/4), no Centro Cultural Yves Alves, Vila Literária, Praça da Rodoviária, e Largo das Mercês, na cidade de Tiradentes. A programação, totalmente gratuita, está disponível no perfil da Fliti no Instagram (@flitifeiraliterariatiradentes).