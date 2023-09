Livros de Milton Hatoum ganham nova edição

671

Milton Hatoum: novas edições (foto: ABRA/SSA AdaptaLAB/Divulgação) “A cidade ilhada”, de Milton Hatoum, está de volta às livrarias em nova edição. Coletânea de 14 contos do autor de “Dois irmãos”, o livro de 2009 traz agora na capa fotografia da série “Nightvision” do paraense Luiz Braga e posfácio assinado pelo professor e crítico literário Lourival Holanda. “O desnorteio e o nomadismo parecem ser o preâmbulo dos contos. Uma galeria de achados e perdidos, como a vida; perdeu-se uma juventude, um amor, uma paisagem. No entanto, diferentemente da postura clássica, de sentar e chorar, os personagens avançam e, ainda que atordoados, a vida segue”, aponta Holanda, que classifica os contos “amazônicos e universais” como resultado de uma “criação arquitetônica bem-sucedidas, ao mesmo tempo rigorosa e pródiga em jogos de imagens e ritmos”. Entre as histórias, “O adeus do comandante”, que foi adaptada pelo cineasta Sérgio Machado no filme “O rio do desejo”, recentemente exibido nos cinemas e disponível no streaming da Globoplay. “O conto foi o ponto de partida”, revela Hatoum. “Para encorpar o roteiro, Sergio Machado pediu para que eu escrevesse outros relatos. Inventei novas personagens (o terceiro irmão é uma delas) e expandi e compliquei o enredo”, destaca o autor.





Amazônicos e universais





“Cinzas do norte”, terceiro romance de Milton Hatoum, também volta às livrarias com fotografia de Luiz Braga na capa e posfácio de Fábio de Souza Andrade. “Como a memória e a linguagem, o espaço é personagem decisivo nas histórias de Hatoum. Arquiteto por formação, ocupou-se dos efeitos tardios dos deslocamentos (de homens, de valores, dos interesses econômicos) que fizeram a história amazônica moderna, inscritos na paisagem manauara”, aponta o professor de teoria literária na USP, em versão ampliada de resenha originalmente publicada na Folha de S.Paulo. Com a primeira edição em 2005, “Cinzas do norte” ganhou os prêmios Jabuti (melhor romance), Livro do Ano, Bravo!, APCA e Portugal Telecom.