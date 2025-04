Van Damme nega relações sexuais com mulheres traficadas

Jean-Claude Van Damme nega que teve relações sexuais com mulheres traficadas durante um evento promovido por ele há dez anos. O agente do ator belga enviou um comunicado nessa quarta-feira (9/4) à revista People.

"Tomamos conhecimento de artigos que alegam um suposto caso em Cannes envolvendo o Sr. Jean-Claude Van Damme. Os fatos relatados são tanto grotescos quanto inexistentes", afirmou o agente, Patrick Goavec. "O Sr. Van Damme não deseja comentar ou alimentar este boato, que é tão absurdo quanto infundado", concluiu.

O incidente veio à tona após uma queixa criminal contra o ator ser apresentada à Direção Romena para Investigação de Crime Organizado e Terrorismo (DIICOT). O documento, obtido pela Antena 3 CNN, alega que Van Damme conscientemente teve relações sexuais com cinco jovens romenas traficadas.

Van Damme é acusado de ter recebido as mulheres como "presente" durante um evento que organizava em Cannes, na França, há dez anos, tendo conhecimento de que eram vítimas de tráfico sexual.

O caso faz parte de uma investigação maior iniciada pelo Ministério Público da Romênia em 2020 que apura a atuação de redes internacionais de tráfico humano e exploração sexual.

Segundo depoimento do advogado Adrian Cuculis, que representa uma das vítimas, atualmente com 26 anos (e que era menor de idade na época), as mulheres "estavam em estado de vulnerabilidade, com a suspeita de que foram exploradas". Os representantes de Van Damme e a DIICOT foram procurados pela reportagem, mas não responderam.