Nova edição do Mercado Negro ocorre nesta sexta (11/4), no Teatro Espanca

Idealizado e gerido por Suellen Sampaio e Alexandre de Sena, o Mercado Negro é um evento gratuito que celebra e dá espaço a empreendedores e artistas negros de todo o país. A 38ª edição será realizada hoje (11/4), das 17h às 22h, no Teatro Espanca. Até setembro, estão previstas outras cinco edições mensais.

Com curadoria dos próprios idealizadores, a edição reúne expositores, atração musical e bate-papo. No debate, Grazi Medrado e Jane Silva discorrem sobre o tema “Caminhos de retorno”, abordando os desafios de se manter, reinventar e resistir no mercado empreendedor.

Grazi é gestora cultural e propõe reflexões sobre a constante ressignificação do diálogo entre instituições e sociedade civil. Jane, por outro lado, é advogada, intérprete de libras e teóloga, mas tem ampla trajetória com empreendimentos. Em 2022, foi expositora do Mercado Negro com a Nós Cosméticos Naturais, sua marca de produtos de beleza.

Segundo Suellen, a escolha do tema foi inspirada por empreendedores negros que conciliam seus negócios com outras responsabilidades. “Comparando a nossa experiência com o Mercado Negro, vimos a necessidade de dialogar sobre retornos. As matérias-primas para cada produto têm aumentado e muitos produtores pausam ou desistem. Além disso, nem sempre empreender é a única ocupação dessas pessoas, o que muitas vezes as leva a abrir mão de seus sonhos”, diz a idealizadora.

Memória do samba

Além do bate-papo, a temática desta edição também norteou a escolha dos expositores e da atração musical. A cantora mineira Elzelina Dóris dos Santos, conhecida como Dóris, participa pela primeira vez do Mercado Negro com apresentação às 20h, ao lado do violonista Betinho Moreno e do percussionista Daniel Martins.

Dóris é apaixonada e comprometida com a memória do samba. Como mestre em Educação pela UFMG e mestre da Cultura do Samba de BH, criou o programa social “Cantando e Contando a História do Samba”, com o qual leva a história de resistência do gênero às escolas.

No show, a cantora fará a releitura de clássicos do samba, como “Identidade” (Jorge Aragão), “Retalhos de cetim” (Benito di Paula), “Zé do Caroço” (Leci Brandão), “Deixa a gira girar” (Os Tincoãs), “Banho de folhas” (Luedji Luna) e “Kizomba, festa da raça” (Martinho da Vila). Além destas, Dóris cantará suas músicas “Negra”, do EP “Vivências (2022), e “No samba de roda que eu vou”, feita em parceria com João Batera para seu mestrado.

“A proposta é fazer um retorno com os sambas desde o início da história, em 1916. Precisamos rever essas músicas para dar continuidade ao que acontece hoje. O samba é muito bom, o batuque e tudo mais. Mas quero mostrar que além disso existe a resistência e a necessidade de manter essa cultura viva”, comenta Dóris.

No caso dos expositores, a curadora Suellen explica que mantém contato com diversos empreendedores negros por meio de grupos de mensagens, onde percebeu que o tema “retorno” ressoava com muitas vivências. Entre os participantes desta edição, que vendem doces, acessórios, roupas, produtos de beleza e artes, a manutenção dos negócios é conturbada, especialmente após os impactos da pandemia.

“Não é só o custo financeiro, mas questões familiares, psicológicas e de saúde. Nossa ideia não é criar um problema com a desistência ou a pausa. É preciso reconhecer como paramos ou desistimos e usar isso como uma potência para começar de novo, abrir uma outra empresa ou seguir por outro caminho”, conclui Suellen.



38ª EDIÇÃO DO MERCADO NEGRO

Evento com expositores negros, bate-papo e show da cantora Dóris será realizado nesta sexta (11/4), das 17h às 22h, no Teatro Espanca (Rua Aarão Reis, 542, Centro). Entrada gratuita.



*Estagiária sob supervisão do editor Enio Greco