Livro com cantos indígenas será lançado hoje em BH

O livro “Nixi Pae – Espírito da floresta” será lançado nesta quinta-feira (3/4), às 19h, no auditório da Academia Mineira de Letras (Rua da Bahia, 1.466, Lourdes). O volume reúne 34 cantos indígenas, com letras escritas na língua hãtxa kui pelo pesquisador, artista e professor Ibã Huni Kuin traduzidas para português e espanhol.

Fruto da residência da professora e pesquisadora Maria Inês Almeida no Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG (Ieat), a publicação é uma realização do projeto O Livro Vivo e o Caminho do Mestre. Ibã mora na terra indígena Kaxinawa do Rio Jordão, no Acre.

Durante a sessão de autógrafos na AML, haverá exibição do documentário “Nixi Pae – Espírito da floresta”. Na noite desta quinta-feira, Ibã Huni Kuin vai cantar e conversar com o público. O evento contará também com a participação dos pesquisadores Rômulo Monte Alto e Patrícia Kauark.