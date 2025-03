Morre Simon Fisher-Becker, o 'Frei Gorducho' de Harry Potter

O ator John Lithgow, de 79 anos, confirmou que fará o papel do mago Dumbledore na série “Harry Potter”, baseada nos livros da escritora J. K. Rowling. Rubenstein/Wikimédia Commons

“Recebi a ligação quando estava no festival de Sundance e não foi uma decisão fácil, pois vai me definir para o último episódio da minha vida”, completou Lithgow, o primeiro a ser confirmado no elenco da nova série. Reprodução/Instagram