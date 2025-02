Decadência de Lorenz Hart é retratada em filme teatral

Berlim, Alemanha – Sim, "Blue Moon" é a canção. Uma das muitas escritas por Lorenz Hart em parceria com Richard Rodgers, dupla que dominou os musicais da Broadway na primeira metade do século 20.



Como "My funny valentine". Ainda que dependa de alguma familiaridade com a cultura americana, "Blue Moon", o filme, é um exercício de reconhecer músicas, livros, falas, versos e fatos em meio a uma reflexão sobre afeto, amizade e decadência.

Apresentado ontem (18/2) na mostra competitiva do Festival de Berlim, o novo filme de Richard Linklater é também quase uma peça de teatro: um ator sempre em cena, Ethan Hawke, em tempo real, uma única noite, 31 de março de 1943, em um único lugar, o Sardi's em Nova York. Até a caracterização de Hawke como Hart é teatral, exagerada, já que o compositor era calvo e baixinho, tudo que o ator não é.

Essa noite em particular está nos anais da Broadway. Foi a da estreia de "Oklahoma", musical em que Rodgers trocou Hart por outro letrista, Oscar Hammerstein, porque não conseguia mais lidar com as bebedeiras e a depressão de seu antigo colega.



É a noite em que Hart foge antes do fim do espetáculo para chegar primeiro ao bar. Todos irão para lá depois, incluindo Elizabeth, sua protegida, interpretada por Margaret Qualley, a dona da imagem rejuvenescida de Demi Moore em "A substância".



Hart está apaixonado por Elizabeth e mostra os presentes que comprou para ela ao barman, feito por Bobby Cannavale. A conversa vai de uma reflexão sobre a capacidade de amar tanto homens como mulheres a um debate sobre o melhor momento do clássico do cinema "Casablanca".



Hart fala sem parar, e o piano do bar tocado por um soldado, já que a história se passa no meio da Segunda Guerra, dá o fundo musical que vem em socorro do espectador para elucidar inúmeras referências que o letrista solta.



Humor ferino

Hart destrói o musical de Rodgers e Hammerstein, outra dupla histórica do teatro americano, mas prevê que ele irá ganhar o Pulitzer porque é o que as plateias querem ver. "Oklahoma" de fato ganhou um Pulitzer anos depois, mas é provável que o vaticínio de Hart seja uma das tantas liberdades que o filme adota para guiar seu retrato do escritor.



Uma das mais divertidas sai do diálogo do compositor com o escritor E.B.White, que ele reconhece sentado em um canto do bar. A descrição para por aqui para não antecipar a piada. É com esse humor ferino que Hart digere a própria decadência tão evidente.



Robert Kaplow, roteirista de "Blue Moon", escreveu o enredo do filme baseado em cartas escritas por Hart, que nessa mistura de fantasia e realidade se mostra inconformado com o fato de que as pessoas não queiram mais falar sobre "os sentimentos que interessam".



É justamente do que falam Linklater e Hawke, seu ator preferido, com quem fez "Boyhood" e a série "Antes do amanhecer", Urso de Prata em 1995, "Antes do anoitecer" e "Antes da meia-noite". Sempre um olhar sobre o efeito do tempo, melancólico no caso de Hart.



Longa de Bronstein

A falta de tempo também incomoda em "If I had legs I'd kick you" (“Se eu tivesse pernas, te chutaria”), um retrato incomum sobre a maternidade montado pela diretora Mary Bronstein.



Linda, interpretada pela australiana Rose Byrne, é uma mãe exasperada, com uma filha que tem uma doença complexa e demanda cuidados frequentes, um marido distante por causa de seu trabalho e um buraco que aparece do nada no teto da casa em que mora.



Bronstein escreveu o roteiro "trancada no banheiro, o único lugar em que podia ligar a luz", durante um período em que sua própria filha precisou de cuidados intensivos. A situação sufocante e de problemas se empilhando é transmitida por planos muito fechados no rosto de Byrne. Essa falta de espaço chega a incomodar o espectador, mas transmite de forma eficiente o estado em que a personagem se vê.



Linda vai para um motel com a filha, mas as coisas só pioram, inclusive na terapia, onde a procura de suporte vai se tornando hostilidade. Perceber-se cada vez mais como a única responsável pela sobrevivência da prole talvez seja o pior dos sentimentos maternos.



Com um resultado interessante, o filme de Bronstein reúne um elenco inusitado, que, além de Byrne, traz o apresentador Conan O'Brien, como o terapeuta neurastênico de Linda, e o rapper A$AP Rocky, em sua primeira interpretação cinematográfica. (José Henrique Mariante)