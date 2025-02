Orquestra Petrobras Sinfônica toca trilha de rock e games em BH

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Os versos “Citando Cartola /eu fiz o que pude /aos 50 anos /insisto na juventude”, da música “50 anos”, composição de Aldir Blanc e Cristóvão Bastos, gravada por Paulinho da Viola, servem com justeza ao atual momento da Orquestra Petrobras Sinfônica. Em turnê comemorativa às suas cinco décadas de atividade, a formação aterrissa em Belo Horizonte, exalando frescor.



Nesta quinta-feira (20/2), a Petrobras Sinfônica apresenta no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes, sob regência do violonista e maestro Felipe Prazeres – filho de Armando Prazeres, que criou a orquestra em 1975 –, o concerto “Na trilha do rock”, com um repertório que revisita clássicos de bandas como Engenheiros do Hawaii, Biquíni, Kid Abelha, Legião Urbana e Paralamas do Sucesso. No roteiro, canções como “Tempos modernos”, “Bete balanço” e “Whisky a go go”.



O “Concerto multiplayer”, que leva para o palco as trilhas mais conhecidas do universo dos videogames, desde clássicos como “Super Mario”, “Sonic” e “The legend of Zelda” até as mais recentes, como “Fortnite”, é a atração de sexta, no mesmo teatro. O regente diz tratar-se de uma grande oportunidade para os fãs geeks escutarem músicas criadas para games em versões sinfônicas exclusivas. “É uma experiência divertida para todas as idades”, afirma.



A escolha desses dois programas para a turnê comemorativa de 50 anos objetiva popularizar o trabalho da Petrobras Sinfônica e estabelecer comunicação com um público amplo – no caso do “Concerto Multiplayer”, mirando claramente uma audiência mais jovem. “Temos noção de que orquestras existem graças ao repertório clássico, mas temos trabalhado com esses espetáculos em torno da música pop há algum tempo, pelo menos uns 12 anos”, aponta.



Estilos

Prazeres destaca que a Petrobras Sinfônica foi uma das primeiras formações a apostar em diferentes estilos musicais em seus concertos. Ele diz que tudo pode ser adaptado ao formato orquestral e que abordar o pop e o rock, por exemplo, ajuda a flexibilizar a ideia que se tem, um tanto enrijecida, de uma apresentação sinfônica. “Por que não olhar a orquestra como um conjunto instrumental que também pode transitar por outros ritmos? A nossa música popular é muito rica e variada”, diz.



“No nosso canal do YouTube, tem vídeos da orquestra tocando até a trilha do 'Mundo Bita', além de vários grupos e artistas do cenário pop, de Los Hermanos a Pink Floyd, passando por Nirvana e Radiohead”, cita.



O concerto “Na trilha do rock” foi concebido em 2020, por ocasião das comemorações dos 40 anos do gênero no Brasil. “Fizemos essa celebração, mas de forma parcial, porque estávamos em plena pandemia. De qualquer forma, já tocamos esse repertório há algum tempo”, afirma o maestro, acrescentando que, além de reger, cumpre uma função de elo entre a plateia e os membros da orquestra. “Convido o público a cantar as músicas e, normalmente, isso acontece do início ao fim da apresentação”, diz.



Em alguns momentos, ele também brinca com a plateia, buscando contornar qualquer vestígio de sisudez. Com relação à escolha das músicas que compõem o repertório, o maestro diz que foi uma peneira difícil. “Tem muita coisa boa no nosso rock nacional, tanto que temos um show que é só com músicas da Legião Urbana. Fizemos um apanhado em 2020 e fomos selecionando as melhores, aquelas que o público cantava mais. No final, ficaram umas 13 ou 14 músicas, de Lulu Santos, Mamonas Assassinas e até Roupa Nova”, diz.



O “Concerto multiplayer”, ele diz, estreou em novembro do ano passado e voltou à cena com a turnê de 50 anos, que teve início este mês e já passou por Brasília, Manaus, Belém e Goiânia. Prazeres diz saber da existência de espetáculos que também exploram as trilhas de videogame em formato orquestral conjugadas com as imagens dos respectivos jogos exibidas em telão, mas desconhece algum que se ampare exclusivamente na música. “Vamos tocar a trilha do 'Super Mario', por exemplo, e a imagem fica mesmo só na cabeça das pessoas”, diz.



A intenção, segundo o regente, é que o público se atente para o papel que cada instrumento cumpre na trama dos arranjos. “Não é um espetáculo audiovisual, é estritamente auditivo, porque, de outra forma, as pessoas ficariam prestando atenção nas imagens, e a orquestra ficaria em segundo plano”, afirma. Ele considera que o “Concerto mutiplayer” tem o potencial de unir gerações. “Esse espetáculo busca conquistar um público adolescente que talvez nunca imaginou assistir a uma orquestra tocando uma música na qual ele se reconhece”, destaca.



Outra ação da Petrobras Sinfônica para chegar a um público mais jovem passa por uma presença mais constante e plural nas plataformas e redes sociais. “Todo o conteúdo que apresentamos nas salas de concerto e nas turnês é levado para a internet. Temos um videomaker contratado para isso. As orquestras são organismos seculares, então precisam se reinventar. É preciso que as pessoas normalizem o concerto como um programa a mais, como o cinema e o futebol são, e, para isso, nada como estar nas telas dos smartphones”, afirma.

ORQUESTRA PETROBRAS SINFÔNICA

A formação apresenta os concertos “Na trilha do rock”, nesta quinta-feira (20/2), às 20h, e “Concerto multiplayer”, na sexta (21/2), sempre às 20h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro). Ingressos para “Na trilha do rock” a R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) e para “Concerto multiplayer” a R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), à venda pelo site Eventim.