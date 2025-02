Causa da morte de atriz internacional é revelada

A atriz sul-coreana Kim-Sae-ron, de 24 anos, foi encontrada morta em sua casa em Seul, no último domingo (16/2). Uma amiga dela achou o corpo na casa da artista e acionou a polícia imediatamente.

Os policiais já haviam descartado qualquer sinal de crime.

De acordo com meios de comunicação, como The New York Times, The Korea Times e Yonhap News Agency, Kim Sae-ron teria se suicidado. "Acreditamos que ela fez uma escolha extrema e planejamos tratar isso como suicídio", disse a polícia.

Antes de se afastar por quase dois anos dos trabalhos artísticos, após uma condenação por dirigir alcoolizada em 2022, Kim possuía uma carreira muito promissora, estreando aos 9 anos com seu primeiro papel no filme “A brand new life” (2009).

A artista também havia co-estrelado diversas obras, como o sucesso de ação “Ajeossi” (2010), o suspense “The neighbors” (2012) e os dramas “Uma garota à porta” (2014) e “Listen to my heart” (2011), dentre outros papeis no cinema e na televisão.

Seu último projeto foi a série “Cães de caça” ("Bloodhounds"), de 2023, da Netflix. No entanto, teve boa parte de sua aparição cortada depois do incidente de 2022. A série foi renovada para uma segunda temporada em 16 de janeiro de 2025.



ALERTA: Caso você esteja passando por um momento difícil, o Centro de Valorização da Vida (CVV) pode ajudar por meio do número 188. A organização atua no apoio emocional e na prevenção do suicídio, atendendo, voluntária e gratuitamente, todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, podem buscar ajuda por telefone, e-mail, chat e Skype, 24 horas, todos os dias.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata