Artistas revelam sua cena preferida de 'Ainda estou aqui'

Na contagem regressiva para a entrega do Oscar, artistas mineiros revelam sua cena preferida de “Ainda estou aqui”, longa de Walter Salles, que disputa as estatuetas de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, para Fernanda Torres.

O elenco conta com duas mineiras: Bárbara Luz, no papel de Nalu, filha de Eunice (Fernanda Torres) e Rubens Paiva (Selton Mello), e Pri Helena como Zezé, empregada da família Paiva. Bárbara é filha dos Inês Peixoto e Eduardo Moreira, atores do Grupo Galpão, e Pri iniciou a carreira em Juiz de Fora, onde nasceu.



MÃE E FILHA

“A cena de que mais gosto e é também uma das cenas mais tristes: quando a mãe volta da prisão e a filha, Nalu, está dormindo na cama dos pais, esperando o que vai acontecer. Aquele abraço é quando a filha compreende o que está acontecendo no mundo. A cena me toca tanto pela maternidade quanto pelo olhar da filha. A mãe e a filha estão ali em um encontro muito emocionante de entendimento do mundo e do dissabor que toma conta desta família.”

Inês Peixoto

Atriz



PAI E FILHA

“Minha cena preferida é a da Nalu com o pai, em que ela coloca a gravata nele. Uma cena delicada, a última do Selton (Mello). Acho esta cena tão dramática e, ao mesmo tempo, ela saiu tão suave. Muito bonito o jogo que a Bárbara (Luz) faz com o Selton. Me emociona muito, especialmente pela maneira delicada com que eles abordaram o momento tão trágico da situação do Rubens Paiva.”

Eduardo Moreira

Ator

Último momento de Nalu (Bárbara Luz) com Rubens Paiva (Selton Mello) emocionou o ator Eduardo Moreira, pai de Bárbara Sony Pictures/reprodução



OLHOS ILUMINADOS

“Muitas cenas com Fernanda Torres me emocionaram muito. Por exemplo, a da fotografia familiar, superemblemática. Mas gostaria de destacar uma cena no final do filme com Fernanda Montenegro. Eunice está sentada em frente à televisão durante a reunião familiar, com expressão totalmente perdida, tomada pelo Alzheimer. De repente, vê surgir na tela da televisão o rosto do marido. Os olhos dela se iluminam de tal maneira que é algo muito emocionante e muito forte. Mostra todo o talento e brilho de uma grande atriz como é a Fernanda Montenegro, a capacidade de exprimir tanta coisa com um pequeno gesto, com pequeno movimento de olhos, no momento em que ela se ilumina e ilumina o final do filme.”

Helvécio Ratton

Cineasta

Ator Odilon Esteves elogia a forma inteligente como o diretor Walter Salles filmou Fernanda Montenegro. 'Achei forte, muito forte, a maneira como ele joga com nosso imaginário', diz Reprodução

PRIMEIRO PLANO

“Gostei muito do filme, que tem cenas icônicas com a Eunice Paiva em toda a fase em que Fernanda Torres faz a personagem. Mas o plano final da Eunice, interpretada por Fernanda Montenegro, naquele almoço de família, acho inteligente. Walter Salles sabe o que a Fernanda Montenegro representa para o país, o que ela representa sobretudo para nós, que lidamos na área da cultura. Quando vemos a cena com os filhos conversando em primeiro plano, no típico almoço de família, nos perguntamos: 'Gente, a Eunice (Fernanda Montenegro) é aquela que está ali meio escondida pelos filhos?'. Vemos um pedaço de cabeça branca, uma coisa meio de escanteio. Ah! Eu fiquei embargado. Só de lembrar me embargo de novo, porque é muito real. Às vezes, a pessoa, como foi a Eunice, teve uma vida inteira muito ativa, uma luta imensa, uma jornada, como acabamos de ver no filme, e chega na velhice com uma doença. Fica parecendo peça fora do tabuleiro, que não joga mais aquele jogo ali. Foi um jeito brilhante de apresentar a personagem. Com uma atriz como Fernanda Montenegro, estamos preparados para que ela apareça no primeiro plano, mas está ali, em um canto de tela, apresentada meio escondida. Achei forte, muito forte, inclusive a maneira como ele (Walter Salles) joga com nosso imaginário. Fernanda Montenegro tem 95 anos, ainda na ativa. Ver a personagem naquele estado... Ao mesmo tempo, é a atriz que admiramos e temos medo de perder. Nossa Senhora, travou minha garganta. E ele só deixou o close para quando Eunice vê o marido na televisão. É uma sequência muito bonita.”

Odilon Esteves

Ator

Atriz Bárbara Colen cita a cena da despedida de Rubens Paiva (Selton Mello), ao deixar a família no carro da polícia rumo à morte Sony Pictures



DESPEDIDA

“Meu momento preferido é a sequência em que os policiais vão buscar o Rubens. A cena da camisa com a filha e o último olhar que ele troca com Eunice. Porque é um momento muito forte, triste e violento, mas que o filme trouxe com ternura e muito amor. Isso fez com que aquela despedida ficasse ainda mais dura para quem assiste. Ver a expressão serena dele no cuidado de preservar a família, mas sabendo intuitivamente que era uma despedida. Ele deixa para trás toda aquela vida tão solar, para ir caminhando em direção à sombra. É o momento de virada do filme e o contraponto entre as duas coisas. É um final, dali em diante ninguém nunca mais será o mesmo. Uma quebra no encanto e na inocência de um mundo que não vai existir mais, Isso diz muito do nosso momento de país também.”

Bárbara Colen

Atriz

DITADURA

“'Nós vamos sorrir, sim'. A foto real deste momento é de dar arrepio. Um choro guardado com propósito, contragolpeado com um sorriso que soletra em letras miúdas e silenciosas a recusa de ser definida pela ditadura militar brasileira. Eunice recebe a sugestão de demonstrar tristeza ao ser fotografada para a revista Manchete e proclama sua independência acima da morte. Não se deixa levar pela individualidade. O compromisso é consigo e com os seus, a fibra de se manter de pé, sorrindo. Como um boxeador esmurrado na costela, que mostra os dentes como se mostrasse a placa que diz: eu ainda estou aqui; a luta não acabou. Esta cena é inspiradora. Ainda hoje lutamos contra resquícios desse período podre da nossa história. O cheiro de roupa esquecida na máquina ainda insiste em povoar as bocas de uns e outros neste país de deus nos acuda. E vamos continuar sorrindo, levantando e ganhando no final.”

João Ferreira

Músico