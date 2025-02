Backstreet Boys anunciam nova versão do disco 'Millennium'

Mayra Dugaich/Tupi FM - Nesta sexta-feira (14/2), os Backstreet Boys iniciaram as comemorações do 25º aniversário do álbum "Millennium" anunciando o lançamento de uma nova versão do disco.

Conforme revelado por Nick Carter, Brian Littrell, AJ McLean, Kevin Richardson e Howie Dorough no Instagram, "Millennium 2.0" chegará às plataformas no dia 11 de julho, um quarto de século após o álbum original ter ficado no topo da Billboard 200 por dez semanas.

De acordo com a Billboard, a edição de aniversário, para a qual os membros do grupo recriaram a capa icônica, contará com versões remasterizadas de todas as músicas da tracklist original, além de algumas demos e gravações ao vivo da "Into the Millennium World Tour", de 1999-2000.

Vale destacar que o álbum também incluirá o novo single da banda, "Hey!", que os fãs poderão ouvir assim que fizerem o pré-salvamento do "Millennium 2.0".

“Obrigado por ainda amarem este álbum mais de 25 anos depois, e mal podemos esperar para fazer um monte de novas Millennium Memories com vocês!”, escreveu a banda. “É hora de trabalharmos, pessoal…”.

Eles também adicionaram três shows extras à sua próxima residência no The Sphere em Las Vegas, que começa no mesmo dia em que "Millennium 2.0" será lançado. Os novos shows acontecerão nos dias 1º, 2 e 3 de agosto, parte de uma série de nove apresentações previamente anunciadas que acontecerão também ao longo de julho.

Backstreet Boys anuncia residência em Las Vegas

Na última quarta-feira (12/2), os Backstreet Boys anunciaram que serão o primeiro grupo pop a subir no palco do Sphere em Las Vegas.

Segundo a Billboard, as datas da residência "Into the Millennium" os levará a fazer nove shows no local em julho.

“Os fãs podem esperar uma experiência inesquecível enquanto os Backstreet Boys dão vida ao seu lendário álbum Millennium, junto com uma seleção de seus maiores sucessos”, afirmou um comunicado.

O grupo se apresentará no Sphere nos dias 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 e 27 de julho.