Marido de Rihanna, rapper A$AP Rocky pode ser condenado a 24 anos de prisão

O rapper e marido da cantora Rihanna, A$AP Rocky, está prestes a descobrir o veredito do julgamento, que durou quase três semanas, por duas acusações de "agressão com arma semiautomática". Em novembro de 2021, enquanto gravava um videoclipe, Rocky foi filmado atirando no amigo Terell Ephron, conhecido como A$AP Relli, em frente a um hotel em Hollywood.

De acordo com a imprensa internacional, as considerações finais do caso serão divulgadas ainda nesta sexta-feira (14), e o artista pode ser condenado a até 24 anos de prisão.

A$AP Rocky, que recusou uma proposta de acordo em 24 de janeiro deste ano, teve sua condenação solicitada pelo promotor Paul Przelomiec. Ele alegou que o cantor é "inegavelmente culpado" de ambas as acusações, mas ressaltou a necessidade de esclarecer se a arma utilizada era real, pois a defesa argumenta que o acessório disparava apenas balas de festim.

No acordo inicial, negado pelo rapper por alegação de inocência, ele se declararia culpado em uma das acusações e seria condenado a 180 dias de prisão, além de três anos em liberdade condicional, uma pena suspensa de sete anos, 480 horas de serviços comunitários e participação em um tratamento voltado para o manejo das emoções, com duração de um ano.

A$AP foi preso em abril de 2022, mas acabou sendo solto sob fiança logo depois. Em agosto, Ephron entrou com uma ação civil contra o artista, alegando agressão física e sofrimento emocional. Segundo os promotores, os dois estavam envolvidos em uma "discussão acalorada" quando o marido de Rihanna teria atirado duas vezes no amigo.