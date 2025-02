Modelo faz tratamento para retirar hidrogel do bumbum; saiba o motivo

Ana Paula Minerato está fazendo um tratamento nos glúteos após retirar hidrogel por conta de complicações. A modelo contou que está passando por um tratamento para remodelar o bumbum após retirar o hidrogel que colocou há mais de 10 anos.

"Coloquei hidrogel há mais de dez anos no meu bumbum, mas ele acabou deslocando no meu corpo. Aí o doutor me ajudou a retirar todo o produto que tinha e agora a gente está nesse processo de remodelação do glúteo", disse Ana em um vídeo publicado nas redes do profissional que realizou o procedimento.

A artista mostrou o resultado do procedimento em seus stories e demonstrou toda sua alegria com o processo. "A gente conseguiu melhorar o que já era maravilhoso. Olha isso gente. [...] Eu estou tão feliz, esperei muito por esse dia. Ficou muito lindo", disse ela mostrando o bumbum.