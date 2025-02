Fernanda Torres vai receber prêmio de festival de cinema de Santa Barbara

Fernanda Torres será homenageada com o prêmio Virtuosos, no 40º Festival Internacional de Cinema de Santa Barbara, na Califórnia. A cerimônia será neste domingo (9/2). O prêmio, entregue anualmente, reconhece "um grupo seleto de talentos cujas performances notáveis em filmes nesta temporada os impulsionaram para a vanguarda da conversa cinematográfica nacional", de acordo com o site do festival. O evento chamou a atuação de Torres em "Ainda Estou Aqui" de "estelar".

Já ganharam a honraria Lily Gladstone, Zendaya, Andrew Scott e Jeremy Strong, entre outros.

Neste sábado (8/2), "Ainda Estou Aqui", longa de Walter Salles no qual Fernanda Torres vive o papel da protagonista, Eunice, foi agraciado com o prêmio Goya, o Oscar do cinema espanhol, como melhor produção ibero-americana.

Na última semana, "Ainda Estou Aqui" se tornou a produção nacional com a quinta maior bilheteria na história do Brasil. O filme de Walter Salles foi lançado nos cinemas brasileiros em 7 de novembro de 2024 e desde então já arrecadou R$ 85,41 milhões.

As três indicações que o filme recebeu à próxima edição do Oscar, incluindo a categoria de melhor filme, impulsionaram a quantidade de sessões disponíveis e retomaram o alto faturamento da produção, estrelada por Fernanda Torres.