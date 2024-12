O cantor, que foi integrante da banda One Direction, foi encontrado morto no hotel CasaSur, na cidade de Buenos Aires, na Argentina, no dia 16 de outubro de 2024.

Rogelio "Roger" Nores, amigo de Liam Payne acusado de envolvimento na morte do cantor britânico, afirma que o artista estava feliz quando o viu pela última vez, no Hotel CasaSur Palermo, em Buenos Aires.





Em entrevista a um documentário produzido pelo site TMZ, o argentino diz que Payne estava bem, ainda que levemente embriagado.





No entanto, a Justiça argentina diz que o ex-membro da banda One Direction foi ficando cada vez mais transtornado ao longo daquele dia em razão do uso de drogas.





Nores é acusado de abandono de pessoa seguido de morte e de fornecimento de entorpecentes.





Em uma entrevista ao jornal britânico Daily Mail no começo de novembro, o empresário negou as acusações.





"Nunca abandonei Liam. Fui ao hotel dele três vezes naquele dia e saí 40 minutos antes de tudo acontecer", afirmou. "Havia mais de 15 pessoas no saguão do hotel conversando e brincando com ele quando fui embora. Nunca imaginei que algo assim aconteceria".





Payne, ex-One Direction, morreu em 16 de outubro após cair da sacada do hotel em que estava hospedado, em Buenos Aires.





Além de Nores, também foram indiciados Ezequiel Pereyra, funcionário do hotel, e Braian Paiz, acusado de fornecimento de entorpecentes. Os três foram detidos pela polícia argentina. Duas acompanhantes, supostamente as últimas pessoas a verem Payne vivo, também estão sob investigação.





A autópsia revelou consumo de cocaína, álcool e um antidepressivo prescrito no corpo do cantor de 31 anos. Pouco antes de cair, um funcionário do hotel alertou a polícia que um hóspede estava "intoxicado por drogas e álcool" e que a vida de Payne "estava em risco". Os acusados estão proibidos de sair da Argentina.

