Evaldo Balbino, organizador da obra poética de Abel Lara, resgatou o legado do autor de "Alma atormentada", lançado em 1953

Durante toda a vida, o mineiro Abel Lara (1924-2013) escreveu poesias e contos, mas publicou apenas um título, “Alma atormentada”, em 1953. Agora, a reedição desta obra, mais o inédito “Cantigas dos ventos de outono” e poemas guardados por Nair, filha do escritor, fazem parte de “Alma atormentada e outras almas: obra poética reunida”, livro que será lançado hoje (7/12), em Resende Costa, na Região do Campo das Vertentes

O novo volume foi organizado pelo escritor e poeta Evaldo Balbino, professor e pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais, e Mônica Baêta Neves Pereira Diniz, do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG).

Evaldo e Mônica também reuniram manuscritos e textos datilografados do autor de Resende Costa, bem como documentos cedidos pela família.

“Me chamou a atenção o fato de uma das filhas de Abel, Nair, publicar poemas na internet. Isso não é certo, pois, ao publicar, perde-se o direito da obra. Entrei em contato com ela e juntamos todo o material que ela tinha”, conta Balbino. O título traz o primeiro livro, o inédito e poesias escritas aleatoriamente. “Cada parte tem um comentário nosso sobre a obra e sobre as poesias”, diz.

Com 548 páginas, o 12º volume da Coleção Lageana sai pela Associação dos Amigos da Cultura de Resende Costa (Amirco), atualmente presidida por Evaldo Balbino. O financiamento da edição contou com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Resende Costa.

Evaldo Balbino destaca o orgulho de ser lageano, ou seja, natural da região onde está a cidade de Resende Costa. “Nos primórdios, ela se chamava Arraial da Lage. Esta é uma história da memória que tem de ser preservada”, afirma.

A Coleção Lageana é um programa editorial voltado para as áreas de recuperação de acervos e de desenvolvimento de pesquisas histórico-culturais referentes ao município de Resende Costa e região.

Com obras literárias e não literárias, a coleção se destina àqueles que se interessam pelo estudo e divulgação da história e da cultura do antigo Arraial da Lage e do Campo das Vertentes.

Com o livro de Abel Lara, a Coleção Lageana passa a contar com 12 títulos.

Abel Lara nasceu em 16 de novembro de 1924, em Resende Costa. Em 1939, ingressou no Seminário Menor de Mariana. Ainda jovem, mudou-se para Belo Horizonte. Em 1953, publicou “Alma atormentada”, livro de sonetos e poemas cuja edição se esgotou naquele mesmo ano.

Graças a “Alma atormentada”, Lara ingressou na faculdade. Na época, portaria do Ministério da Educação e Cultura dava a autores “de livros de excepcional valor” o direito de prestar exame vestibular na Universidade Católica de Minas Gerais, atual PUC Minas.

Letras clássicas

Em 1961, Abel bacharelou-se e se licenciou em letras clássicas. Antes de exercer o magistério, foi bancário e representante de produtos farmacêuticos.

Lara deu aulas de português, literatura brasileira e literatura portuguesa no Colégio Afonso Celso, em BH; ensinou português no Colégio Dom Cabral; lecionou português, literatura brasileira, literatura portuguesa e gramática histórica na Unsp; foi professor de latim na faculdade em Curvelo.

Casado com a professora Nilse Gonçalves Lara, o escritor teve duas filhas. Morreu em 2013, aos 88 anos, em Belo Horizonte.



“ALMA ATORMENTADA E OUTRAS ALMAS: OBRA POÉTICA REUNIDA”



• De Abel Lara

• Org: Evaldo Balbino e Mônica Baêta Neves Pereira Diniz

• 548 páginas

• Coleção Lageana/Amirco

• Lançamento neste sábado (7/12), às 19h, no Teatro Municipal de Resende Costa, na Avenida Prefeito Ocacyr Alves de Andrade, 120, Centro de Resende Costa, Campo das Vertentes