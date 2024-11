Integrantes do coral Encanto das Gerais, que comemora seus 10 anos no recital desta sexta-feira (29/11)

Com regência de Robson Lopes, os corais Encanto das Gerais e Vozes das Geraes, ao lado de integrantes da Casa do Divino Espírito Santo das Almas, apresentarão o recital “Uma voz muitas cores”, na sexta-feira (29/11), às 20h, na Fundação de Educação Artística (Rua Gonçalves Dias, 320, Funcionários).



O evento, com entrada franca, contará com a participação de Aline Santos e Og Martins. Na ocasião, serão comemorados os 10 anos do Encanto das Gerais.