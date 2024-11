Hugo Almeida vai lançar, neste sábado (23/11), o ensaio “A voz dos sinos” (Editora Sinete), com sessão de autógrafos das 10h às 12h, no Ah! Bon Café (Diamond Mall, Avenida Olegário Maciel, 1.600, Santo Agostinho). O livro analisa a obra de ficção do escritor Osman Lins (1924-1978).

Na orelha do livro, Harley Farias Dolzane, poeta e doutor em literatura pela Universidade Federal do Pará, afirma que as análises de Almeida são claras e acessíveis, “proporcionando uma leitura prazerosa e iluminadora tanto para novos leitores quanto para especialistas da obra do autor”.



Para o escritor Francisco de Morais Mendes, o ensaio é “um livro primoroso, que certamente instigará o leitor a buscar o que ainda não conhece da obra de Osman Lins”.



Álvaro Cardoso Gomes, professor titular aposentado da Universidade de São Paulo (USP), diz que Hugo Almeida “recusa o academicismo estéril, ao assumir um diálogo profícuo com as obras do autor contempladas no livro e, acima de tudo, com o grande número de críticos e ensaístas que consagraram seu tempo a examinar a ficção de Osman Lins”.



Pesquisador da obra do escritor pernambucano, Hugo Almeida analisa a trajetória de Osman Lins desde “O visitante” (1955), o livro de estreia, passando por “Os gestos” (1957), “O fiel e a pedra” (1961), “Nove, novena” (1966), “Avalovara” (1973) e “A rainha dos cárceres da Grécia” (1976).



“A voz dos sinos” é o décimo sexto livro do escritor mineiro, que se formou em jornalismo na UFMG em 1976 e é doutor em letras pela USP.