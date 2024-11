Quem gosta de curtir a dobradinha cinema e literatura tem programa para esta quarta-feira (6/11). O documentário “Cristina 1300 – Affonso Ávila – Homem ao termo”, dirigido e roteirizado por Eleonora Santa Rosa, será exibido gratuitamente, às 19h30, no Cine Humberto Mauro (Avenida Afonso Pena, 1.537 – Centro).

O filme celebra o legado do escritor mineiro Affonso Ávila (1928-2012), um dos poetas e ensaístas mais brilhantes da segunda metade do século 20 do Brasil. Após a exibição, haverá bate-papo com a equipe técnica da produção, o codiretor Marcelo Braga, a produtora-executiva Joana Braga, o diretor de animação Cláudio Santos e o compositor da trilha sonora, Lucas Miranda. Eles vão abordar os bastidores, os aspectos artísticos, os desafios e as curiosidades do projeto, que começou a ser concebido em 2010 até ser concretizado em 2024.

O documentário traz registros na casa de Affonso Ávila, na Rua Cristina, 1.300, no Bairro Santo Antônio, entre 2010 e 2012, e em sua cidade de predileção em Minas, Ouro Preto.

Até o fim do ano, estão previstas mais três apresentações gratuitas: dias 29 e 30 de novembro, em Ouro Preto, e 10 de dezembro, em São João del-Rei. Para a sessão de hoje no Humberto Mauro, os ingressos poderão ser retirados na bilheteria local a partir das 19h.