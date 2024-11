Após temporadas de sucesso no Rio de Janeiro, Bruce Gomlevsky faz sua estreia na Mostra Tiradentes em Cena com o espetáculo "Raul Seixas – O musical”, com dramaturgia e direção de Leonardo da Selva. O espetáculo será apresentado em sessão única nesta terça-feira (5/11), às 20h, no Teatro Municipal de São João del-Rei.

Celebrando 30 anos de carreira, Gomlevsky convida o público a mergulhar no universo do lendário cantor e compositor Raul Seixas (1945-1989), um dos maiores nomes do rock brasileiro. A montagem traz 21 das canções mais marcantes de Raul, mas vai além das letras e oferece um olhar íntimo sobre o processo criativo do artista durante uma noite de insônia, quando ele reflete sobre a música, o Brasil e a vida.

O texto é construído com palavras do próprio Raul, com acesso autorizado pela família aos manuscritos pessoais do compositor. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).



A Mostra Tiradentes em Cena é um encontro das artes cênicas na cidade histórica de Minas que, além de apresentações, oferece residências artísticas, seminários, oficinas, exposições e ações formativas.