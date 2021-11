Bruce Gomlevsky homenageia John Lennon nesta sexta (19/11), em BH

Bruce Gomlevsky diz que Lennon e sua música fazem parte da vida das pessoas (foto: Credito: Acervo pessoal)

TRIBUTO A JOHN LENNON COM BRUCE GOMLEVSKY

"É mais do que um show cover"', avisa Bruce Gomlevsky, que presta tributo a John Lennon no espetáculo que será apresentado nesta sexta-feira (19/11), às 20h, no Sesc Palladium. O ator e músico vai interpretar 18 clássicos do beatle, tanto de sua carreira com a banda quanto de sua trajetória solo."Essas músicas fazem parte da trilha sonora da vida das pessoas, né? Por isso (o repertório) é tão tocante", diz Gomlevsky. E garante: "É um show diferente. Apesar de serem canções conhecidas, todas ganharam arranjo para voz e piano. É uma sonoridade diferente."Para o artista, a obra de John Lennon, que morreu assassinado aos 40 anos, em 1980, continua atual e pertinente ao falar de amor, ética e pacifismo."Ele tem música em homenagem a Angela Davis, ativista negra. Lutou contra a Guerra do Vietnã, quase foi extraditado dos Estados Unidos. O FBI queria tirá-lo dos EUA de qualquer jeito", relembra, destacando a militância política do astro do rock.Lennon é o beatle preferido de Gomlevsky, gosto herdado dos pais. O músico e ator, que coleciona vinis do cantor e compositor britânico, comenta que as plataformas de streaming facilitaram o acesso das novas gerações à obra do britânico. Pai-coruja, revela que seu jovem filho também é beatlemaníaco.A dramaturgia do espetáculo é assinada por Daniela Pereira de Carvalho. Arranjos foram criados por Francisco Eiras e José Wellington.Nesta sexta-feira (19/11), às 20h. Grande Teatro do Sesc Palladium, Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro. Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada), à venda na bilheteria e no site Sympla. Informações: (31) 3270-8100.