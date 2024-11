Agnaldo Rayol, de 86 anos, faleceu nesta segunda-feira (4/11) após uma sofrer uma queda em seu apartamento na cidade de São Paulo. O cantor já sofria com diversas questões de saúde desde 2017.







A assessoria afirmou que Agnaldo estava lúcido e com um cuidador da família quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. O cantor foi encaminhado para o Hospital HSANP com um corte na cabeça, mas a situação se agravou e culminou com a morte do artista.





Ano passado, Agnaldo foi internado para tratar uma pneumonia por pelo menos 10 dias. No entanto, essa não foi a única questão de saúde que preocupou os fãs do cantor nos últimos anos.

Em 2022, ele sofreu outra queda que levou a uma fratura da tíbia e fíbula. Após a cirurgia, o artista teve que fazer fisioterapia por mais de um ano para melhora da mobilidade.





Outra cirurgia delicada ocorreu em 2020, quando Agnaldo precisou remover um coágulo na coluna. Na época, o cantor se recuperou completamente. A saúde mental de Agnaldo também foi uma questão relevante em 2017, quando ele começou a ter sintomas de depressão após Maria Gomes, sua esposa, ser diagnosticada com Alzheimer. O casal ficou junto por 50 anos e não teve filhos.