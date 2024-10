Lucas Paraizo, criador da série “Os outros” (Globoplay), participa nesta quinta-feira (31/10) da programação da EnRedo II, evento promovido pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, que propõe a integração de acadêmicos e profissionais relacionados à produção de ficções seriadas para as plataformas de streaming.

Das 10h às 12h, Paraizo será entrevistado por Larissa Ribeiro no talk show que também terá a presença do produtor Felipe Braga.

“Os outros”, que está em sua segunda temporada e acompanha dois casais vizinhos que entram em choque após briga dos filhos adolescentes, ganhará novos episódios em 2025, agora com a trama saindo do Rio de Janeiro para uma cidade do interior, porém mantendo a intolerância como o tema norteador do enredo.

A produção conquistou espaço no mercado internacional. Recentemente, a Globo vendeu o formato da série para a Grécia e a Alemanha.

A iniciativa da Fafich é a primeira ação pública no país dos grupos de pesquisa envolvidos na criação da Rede EnRedo, oriundos de quatro universidades brasileiras: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Universidade Federal da Paraíba (UFPB). O evento se encerra nesta quinta-feira (31/10).