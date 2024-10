Livro de Mírian Freitas foi lançado na Flip 2025, que terminou no último domingo (13/10), em Paraty



Professora em Juiz de Fora, Mírian Freitas lança em BH “Damascos feridos” (Alpendre Literário), com 53 poemas baseados em fatos ocorridos em Gaza de outubro de 2023 a janeiro de 2024.





O livro teve dois lançamentos na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), encerrada no último domingo na cidade litorânea fluminense, com leitura de poemas e participação de historiadores e jornalistas. Com 96 páginas, o exemplar custa R$ 50.

Em BH, o bate-papo será com Thiago Miranda, do Comitê Mineiro Solidariedade Palestina, às 19h deste sábado (19/10), no Bar O Boêmio (Edifício Central, Avenida dos Andradas, 367, Praça da Estação, Centro).