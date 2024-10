SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rafinha Bastos, 47, que deixou o Brasil para ir morar nos Estados Unidos, disse que seu país de origem "não é o lugar" ideal para uma pessoa como ele, que é comumente taxado como "polêmico", adjetivo que o humorista refuta.





Bastos afirmou sentir muito orgulho dos fãs brasileiros, mas ponderou que "o Brasil não é um lugar para um cara como eu". "No Brasil você corre o risco de ser considerado o cara que está o tempo inteiro querendo criar polêmica para fazer barulho. Esse nunca foi o meu negócio [mas] você é colocado [nesse lugar]", declarou durante recente participação no podcast Rivo News.





O humorista disse não se privar de falar sobre quaisquer assuntos, mas avaliou como, "talvez", um "erro estratégico" opiniões emitidas no passado. "Tenho muito mais o que falar do que simplesmente falar mal de alguém. Mas não deixo de falar quando me perguntam, o que, talvez, hoje enxergo como um erro estratégico."





Bastos mantém residência fixa nos Estados Unidos, onde trabalha com shows de comédia. No país norte-americano, o humorista faz shows em inglês, o que ele afirma ser algo inédito para um artista brasileiro que faz shows de humor pelo mundo.





"O que estou fazendo lá é algo muito único, mas espero que seja porta de entrada para muita gente. Não tem mais ninguém do Brasil nos Estados Unidos fazendo turnê em inglês. Tem muito imigrante que curte o que eu faço. Meu público é mais de imigrantes do que de americanos. Muito mexicano, colombiano, venezuelano, indiano, galera do leste europeu, da Itália."





O humorista admite que o idioma é um empecilho, mas ressaltou que a vivência local ajuda na criação de piadas. "Para conseguir, um dos principais obstáculos é a língua, porque não só precisa fazer isso em outro língua, como existem expressões que você aprende vivendo [naquele país], além de começar a ter um ponto de vista diferente sobre a realidade daquele lugar. Então não adianta apenas escrever as piadas em outra língua, tem que estar na realidade daquele lugar para conseguir entender e ter ideias criativas."

A parte mais difícil de morar em outro país, diz Rafinha, é ficar longe do filho, Tom, 13. "Venho muito para o Brasil para passar mais tempo com ele, mas é difícil. Ele é muito daqui [do Brasil]. Meu filho tem tudo... As pessoas quando vão para outros países geralmente miram em mudar de vida e ele tem uma vida muito confortável [aqui]... Então talvez fazer faculdade lá, mas ainda é muito embrionário."





Rafinha Bastos mantém residência em Nova York desde 2018 e, recentemente, disse ter conseguido visto permanente para morar nos EUA. Em NY, ele é conhecido pelo nome artístico Rafi Bastos e frequenta palcos famosos como o Comedy Celler, um dos mais importantes do país.