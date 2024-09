No dia 7/9, Caetano Veloso e Maria Bethânia se apresentaram no Mineirão

Os fãs de Caetano Veloso e Maria Bethânia foram surpreendidos com uma performance inesperada na noite de sábado (28), no estádio Mangueirão em Belém, no Pará. Os irmãos baianos encerraram seu show de maneira emocionante ao cantar a música ‘Voando para o Pará’, de Joelma. A canção, que ganhou popularidade nas redes sociais pelo verso ‘Eu vou tomar um tacacá’, gerou entusiasmo entre os presentes.

“Encerramento mágico em Belém com Caetano e Bethânia. Ao som de ‘Voando pro Pará’, a essência do Norte e a força da nossa cultura se encontram em um momento inesquecível,” escreveu um fã na legenda de um vídeo publicado no Instagram. O vídeo mostra os artistas visivelmente animados e recebendo aplausos e gritos calorosos dos fãs.



Por que a música ‘Voando para o Pará’ é tão especial?



A escolha de ‘Voando para o Pará’ para o encerramento do show não foi ao acaso. A canção, que se tornou viral recentemente, representa mais do que apenas um hit. Ela traz consigo a essência cultural da região Norte do Brasil, capturando a autenticidade e o amor pelo Pará.



Como foi a reação do público?

Durante o show, Caetano Veloso aproveitou para expressar seu carinho pela cidade de Belém. “Esta é uma das cidades que eu mais amo no mundo. Conheci Belém em 1968, e minha paixão nunca morreu. Muito obrigado,” declarou emocionado. Essas palavras, combinadas com a performance da música de Joelma, criaram um momento de conexão profunda entre os artistas e o público.



