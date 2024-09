VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Seu regente, Mercúrio, volta sua mente para as questões financeiras e materiais. Necessidade de equilíbrio para organizar sua vida material. Você tende, no geral, a funcionar bem na organização não somente de sua vida material, mas da do outro também. Use da clareza de raciocínio de agora para resolver quaisquer pendências. Valores pessoais harmônicos.

Mercúrio em Libra

Mercúrio entra no signo de Libra. Nossa mente tende a passar pela objetividade e equilíbrio. Aqui é preciso ponderar bem antes de fazer qualquer escolha. Nossa comunicação tende a ser mais diplomática e conciliatória. Ideias voltadas para relacionamentos, amor e vida social. Decisões pedem ponderação e imparcialidade.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique