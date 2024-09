Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A necessidade de comunicar e verbalizar estará muito alta neste período. Suas palavras agora terão o poder de encantar e convencer. Mas é uma persuasão pelo encanto e não pela imposição. Expresse com clareza suas crenças e ideias. Busque interagir com o seu meio através do engajamento social, comunicação não agressiva e equilíbrio.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Mercúrio em Libra

Mercúrio entra no signo de Libra. Nossa mente tende a passar pela objetividade e equilíbrio. Aqui é preciso ponderar bem antes de fazer qualquer escolha. Nossa comunicação tende a ser mais diplomática e conciliatória. Ideias voltadas para relacionamentos, amor e vida social. Decisões pedem ponderação e imparcialidade.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique