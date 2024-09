Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz questionamentos filosóficos, metas e fé em alta a partir das profundas transformações que tem vivido ao longo dos últimos anos. Esta nova visão mais aprofundada de si mesmo lhe pede que enxergue a vida de maneira mais otimista, livre e expansiva. Mudanças de objetivo e crenças estão facilitadas neste período.

Mente profunda

O trígono de Mercúrio em Virgem com Plutão em Capricórnio traz uma natural aprofundamento para a mente. Estamos mais investigativos e naturalmente intuitivos, mas sob as cores realistas do elemento terra. Insights fortes sobre mudanças que devem ser feitas na vida material, saúde, trabalho, carreira e compromissos.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique