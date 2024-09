ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua comunicação com o coletivo é fortalecida e transformada através das próprias quebras de padrões mentais pessoais. Sua visão de mundo tem sido transformada pelo seu regente, Plutão. Isto agora será útil para que se relacione com amigos, grupos e o coletivo com mais profundidade e senso crítico. Busque ouvir sua profundidade para selecionar melhor as pessoas à sua volta.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Mente profunda

O trígono de Mercúrio em Virgem com Plutão em Capricórnio traz uma natural aprofundamento para a mente. Estamos mais investigativos e naturalmente intuitivos, mas sob as cores realistas do elemento terra. Insights fortes sobre mudanças que devem ser feitas na vida material, saúde, trabalho, carreira e compromissos.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique