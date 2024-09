Bailarinos da Companhia Ballet Clássico de São Petersburgo sobem ao palco com "O lago dos cisnes", hoje, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas

A Companhia Ballet Clássico de São Petersburgo retorna a Belo Horizonte com “O lago dos cisnes”, em única apresentação, nesta sexta-feira (20/9), no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas. A peça, uma das mais populares do repertório do balé clássico, passou pela cidade no ano passado, no Sesc Palladium, e em julho deste ano, no Minascentro.



Um outro braço da companhia russa – o Ballet Clássico de São Petersburgo no Gelo – inaugurou, em 2022, a série de turnês brasileiras promovida pela Play Entretenimento, com passagem pela capital mineira, no Palácio das Artes. Diretor da produtora, Rafael França diz que o êxito da primeira empreitada, há dois anos, abriu o precedente para a realização anual dessa circulação do Ballet Clássico de São Petersburgo pelo Brasil.



“Entendemos que é um espetáculo que tem um apelo muito grande de público, principalmente entre os mineiros. 'O lago dos cisnes' é a peça mais famosa do balé clássico. Todas as vezes que o trouxemos, encheu a plateia”, diz, justificando o retorno à cidade três meses após a última apresentação. “Em Belo Horizonte os ingressos esgotaram rapidamente, muita gente ficou sem ver, por isso estamos trazendo novamente.”



Quatro atos

Ele explica que a circulação brasileira se insere em uma turnê pela América Latina, pela qual a companhia se apresentou no Chile, na Argentina e no Uruguai. França diz que trabalha há muitos anos na produção de eventos artísticos e culturais. Ele recorda que foi apresentado ao Ballet Clássico de São Petersburgo, em 2019, por um amigo chileno, também produtor, que já promovia turnês do grupo em seu país.



“Por intermédio desse amigo, conheci o diretor-geral da companhia, um ucraniano que também tem nacionalidade colombiana. Acabamos firmando uma parceria, ficamos amigos, e aí foi possível trazer o Ballet de São Petersburgo para o Brasil. É uma companhia privada russa muito prestigiada em todo o mundo, porque conta com uma variedade grande de exímios bailarinos circulando – são cerca de 60, que se revezam nessas turnês. A ideia era começar em 2020, mas a pandemia não deixou”, relata.



“O lago dos cisnes” é um balé dramático criado em 1876 por encomenda do Teatro Bolshoi, com música de Tchaikovsky e libreto de Vladimir Begitchev e Vasily Geltzer. A estreia aconteceu em 1877. Encenada em quatro atos, com um intervalo de 15 minutos entre o segundo e o terceiro ato, a peça conta a história da princesa Odette, uma jovem aprisionada no corpo de um cisne pelo feiticeiro Von Rothbart. Para se libertar dessa condição, ela precisa que um jovem admirador, o príncipe Siegfried, lhe declare amor e fidelidade.



“Alexander Volchkov, que faz o papel do príncipe Siegfried, é primeiro bailarino do Balé Bolshoi. A única companhia autorizada a ter contrato com ele, fora do Bolshoi, é a de São Petersburgo. María Tamilova, que faz Odette e sua irmã gêmea má, Odille, que é o cisne negro, é primeira bailarina do Balé de Grigorovich. São todos nomes de peso, como também Kirill Zafin, primeiro bailarino do Mariinsky Ballet, que faz o mago Rothbart. A gente tem a possibilidade, via Ballet de São Petersburgo, de trazê-los para o Brasil”, diz França.



Ele observa que esses bailarinos têm uma rotina diária de três horas de ensaios para um mesmo espetáculo. “Por mais que já saibam os passos, eles treinam repetidamente para alcançar o maior nível de perfeição. Existem outros balés populares, 'Cinderela', 'O quebra-nozes', 'Giselle', que têm apelo de público, mas 'O lago dos cisnes' é o mais famoso de todos, então demanda ainda mais afinco por parte dos bailarinos”, diz.



Fracasso na estreia

Um dado curioso sobre “O lago dos cisnes” é que sua estreia, em 20 de fevereiro de 1877, no Teatro Bolshoi, em Moscou, com a coreografia elaborada por Julius Reisinger a partir da composição de Tchaikovsky, foi um fracasso retumbante. A peça só viria a se tornar uma referência mundial do balé clássico a partir de uma segunda montagem, encenada em São Petersburgo quase 20 anos depois, em 1895, depois da morte de Tchaikovsky, com uma nova coreografia, criada por Marius Petipa e Lev Ivanov.



“O LAGO DOS CISNES”

Com a Companhia Ballet Clássico de São Petersburgo, nesta sexta-feira (20/9), às 21h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes): Ingressos: R$ 400 (inteira, setor 1) e R$ 360 (inteira, setor 2), à venda pelo Sympla ou na bilheteria local. Meia-entrada na forma da lei. Informações: (31) 3516-1360.



