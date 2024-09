Teoria e prática

A quadratura entre Mercúrio em Virgem e Júpiter em Gêmeos nos traz estímulo para abrir a mente e buscar possibilidades mais amplas. Estamos com o mental mais metódico, pragmático e ligado aos detalhes. Todavia, há também um intenso estímulo aguçando nossa curiosidade e as muitas possibilidades teóricas, que devem ser testadas na prática.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz muitas novas ideias a cerca de sua vida material e prática. Mas pode ser que tenha muitas ideias e que elas precisem ser testadas. Se permita essa “tempestade mental” para abrir espaço para soluções inovadoras e criativas que saiam do lugar comum. Novas informações sobre trabalho, rotina e saúde podem lhe ampliar os horizontes.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe traz muitas novas ideias acerca de si mesmo e sua criatividade. Busque usar o melhor de seus recursos para criar e dar forma às suas visões. Também é estimulado a verbalizar um tanto mais de seu valor próprio com coragem e versatilidade. Mas esteja atento para não abusar de suas possibilidades, tanto materiais quanto criativas.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, faz aspecto com Júpiter, que está no seu signo (solar ou ascendente). O dia de hoje lhe traz muitas novas ideias acerca de si mesmo e de suas emoções. Busque ter flexibilidade para entender suas nuances mais subjetivas. Também em relação ao lar e sua organização, pode estar cheio de insights e novas ideias que podem ser práticas e úteis.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz muitas novas ideias, mas muitas delas estão vindo de seu campo psíquico, subconsciente e emocional. Busque estar aberto a escutar todos estes conteúdos, mas sem perder o senso crítico e objetividade. Meditação, terapia, oração e toda forma de se conectar com o sutil pode lhe auxiliar muito a ampliar suas perspectivas sobre a vida objetiva e material.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz muitas novas ideias acerca de sua vida material e financeira. Busque escutar ideias inovadoras, conselhos de amigos, grupos ou novas linhas de pensamento. Mas saiba filtrar tudo isso com senso crítico e pragmatismo. Esteja aberto e flexível para repensar algumas coisas sobre si mesmo, seu senso de valor próprio, talentos e realizações.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, está no seu signo e faz aspecto com Júpiter. O dia de hoje lhe traz muitas novas ideias acerca de si mesmo e de suas possibilidades pessoais e profissionais. Busque pesar grande na forma como se posiciona e expressa. Desafios positivos no trabalho lhe pedem que saia da timidez e use de sua autoridade e capacidade analítica para resolver o que for necessário.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz muitas novas ideias acerca de temas sobre espiritualidade, fé, vida emocional e questões do psiquismo humano. Busque ter a mente aberta e se permita uma grande reciclagem de ideias. A mente intuitiva está muito ativa e quer lhe trazer novas ideias e visões de mundo. Busque relativizar e abrir a cabeça para estas novas perspectivas.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz muitas novas ideias quanto ao seu trabalho em prol do coletivo, nas amizades e comunicações em massa. Busque escutar sua intuição, instintos e emoções, já que eles querem te mostrar novas e melhores formas de se expressar, comunicar e servir. Mas esteja atento para não perder o filtro crítico ao falar com os semelhantes.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, faz aspecto com Mercúrio. O dia de hoje lhe traz muitas novas ideias acerca de sua vida profissional e muitas destas podem vir através dos outros, das parcerias e do parceiro. Busque estar aberto às críticas construtivas, mas saiba filtrar com senso crítico. Deve ponderar e refletir para não cair numa linha rígida de pensamento. Esteja flexível.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz muitas novas ideias e possibilidades. Mesmo que tenha planos mais bem detalhados, se permita ir adaptando conforme as coisas vão acontecendo. Momento para se questionar dogmas, ideias radicais e planos muito rígidos com mais flexibilidade, mas sem perder o pragmatismo. Questões de trabalho e saúde podem trazer questionamentos filosóficos importantes.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz muitas novas ideias acerca de suas emoções profundas. Você está reciclando um tanto destas e isso é positivo. Está mais corajoso e audacioso para abordar temas relacionados à sexualidade, tabus, morte e afins. Busque um senso de flexibilidade e segurança em si mesmo, se permitindo esta reinvenção de ideias e posicionamentos.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Júpiter, seu regente, faz aspecto com Mercúrio. O dia de hoje lhe traz muitas novas ideias, em especial acerca de casamento, parcerias e vida social. Você está escutando mais sua sensibilidade e isso te pede mais flexibilidade na comunicação com o outro. Busque expor o que você sente ao outro, mas sem perder o realismo e senso crítico.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique