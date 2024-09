AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este momento lhe propicia profundas transformações tanto no campo mental quanto no emocional. Está reciclando intensamente suas ideias e opiniões, assim como suas emoções e vivências passadas. Se permita esta transformação para se libertar de velhos conteúdos. A energia sexual e da partilha tendem a estar no seu foco, assim como suas questões emocionais, mas tudo com realismo.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique