A 2ª Mostra Retratos do Brasil segue com sua programação nesta quinta (12/9) e sexta-feira (13/9), no Conservatório UFMG (Av. Afonso Pena, 1.534 – Centro), às 19h30. Hoje, o coletivo Abre a Roda Mulheres no Choro apresenta o show “Brasil de compositoras”, com repertório que vai de Chiquinha Gonzaga a Luísa Mitre, passando por Daniela Spielmann, Naomi Kumamoto e Luciana Rabello.

Desde a criação do grupo, em 2017, o protagonismo feminino dá o tom de suas atividades. Amanhã, o trio belo-horizontino Cobra Coral mescla repertório autoral com homenagens a Caetano Veloso, Rita Lee e Milton Nascimento.

Formado por Kadu Vianna, Mariana Nunes e Pedro Morais, o trio tem dois discos lançados – “Cobra Coral” (2012) e “Pra cada um ser que é (2015)”. Já se apresentou com referências da música brasileira – Milton Nascimento, João Donato, Toninho Horta e Wagner Tiso, entre outros.

O grupo também é conhecido por ter aberto shows de João Bosco em quatro eventos diferentes. Em 2018 e 2023 (com a participação especial de Zé Ibarra), o Cobra Coral se apresentou com a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais no projeto Sinfônica Pop. Entrada gratuita para as duas apresentações. Informações: (31) 3409-8300.