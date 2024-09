ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O momento lhe traz maior consciência em relação ao futuro, amizades, participação em grupos, causas e ideias inovadoras. Tudo isso lhe faz enxergar mais claramente seus próprios limites. Possivelmente tem de lapidar arestas em sua expressão emocional e a objetividade do contato com o coletivo lhe mostra isso com realismo. Saiba de seus limites para se relacionar bem com os grupos, amigos e o público no geral.

Consciência dos limites

A oposição entre Sol em Virgem e Saturno em Peixes traz para o momento consciência de nosso senso de autoridade, limites, estruturação e maturação. As relações podem ser o ponto focal de tais desafios. Será preciso aqui estar ciente de nossa percepção crítica e analítica para estabelecer os justos limites emocionais junto aos semelhantes. Clareza e insights também para a resolução de questões desafiadoras no geral.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique