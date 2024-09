SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A atriz Maidê Mahl, 31, está desaparecida desde segunda-feira (2). Ela foi vista pela última vez em Moema, bairro nobre de São Paulo.





Quem é Maidê Mahl?





Maidê é gaúcha, da cidade de Venâncio Aires. Seu primeiro nome é Geliane, mas ela optou por usar o segundo nome, Maidê, como artístico. Ela também morou em Santa Catarina.





A artista atuou em séries para streamings como Star+ e HBO. Em "O Rei da TV" (Star+), drama de 2022, ela interpretou Elke Maravilha. Já em "Vale dos esquecidos" (HBO), thriller do mesmo ano, ela trabalhou como a personagem Giovanna.





Ela também é modelo. Em 2017, participou do reality "Casa das Modelos" (RedeTV!), já esteve no casting de modelos da Mega Model e faz parte do casting da Mega Stage.





Antes de seguir carreira artística, Maidê cursava Agronomia.

Desaparecimento





A família da atriz registrou boletim de ocorrência por desaparecimento na Delegacia de Desaparecidos de São Paulo, mas até o momento ela não foi localizada. O UOL entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do estado para pedir mais informações e aguarda retorno.





Atriz desapareceu em Moema. Em postagem nas redes sociais, a família informou que Maidê sumiu por volta das 15h30 do dia 2 de setembro. Na ocasião, ela usava uma calça xadrez, sobretudo bege, boina marrom, cachecol xadrez e uma mochila nas costas.





Famosos fazem campanha para ajudar a encontrar Mahl. Nas redes sociais, personalidades como Camila Pitanga, Samara Felippo, Fernanda Paes Leme, Johnny Massaro, Maria Bopp, Leonardo Miggiorin entre outras, compartilharam o cartaz com a foto da artista para que, caso alguém a tenha visto, forneça informações nos contatos disponibilizados pela família e pela polícia.





Quem tiver informações sobre o paradeiro da atriz pode entrar em contatos pelos telefones: (11) 5576-4854 -CAISM(11) 99689-8994- Delegacia de Desaparecidos