PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua revolução passa pelo nível mental. Este fim de ano lhe questionará na maneira como pensa e comunica. Se permita mais flexibilidade de ideias, pois muitas crenças podem ser questionadas. Mudanças ao seu redor e na relação com irmãos, vizinhos, tios, conhecidos, etc. Ouse se comunicar e interagir de maneira mais direta e irreverente.

Urano retrógrado em Touro

Urano entra em movimento retrógrado no signo de Touro pelo resto deste ano. O planeta das revoluções, transformações rápidas, do coletivo e do alternativo nos pede interiorização. Que busquemos essa renovação de valores primeiramente do lado de dentro. Este pode ser um período muito bom para repensar a vida, a economia e a utilização dos recursos naturais de maneira mais sustentável. Se revolucione primeiro antes de querer mudar o mundo.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique