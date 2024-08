Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, recebe aspecto de Netuno e lhe deixa um tanto mais sonhador e romântico. Você está bem focado no momento em processar questões emocionais e de relacionamento no seu subconsciente e isto deve ser feito. Todavia, há um chamado para que canalize a sensibilidade no mundo material, cumprindo e realizando trabalhos e tarefas úteis.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Unindo matéria e espírito

A oposição de Vênus em Virgem com Netuno em Peixes nos traz uma polarização entre sonho e realidade, matéria e espírito, mas que deve ser integrada. Realização material e espiritualidade podem caminhar juntas. Evite os excessos de idealização romântica ou então realismo seco. As relações pedem agora mais amor universal e doação útil.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique