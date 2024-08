ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Traga mais desapego e fluidez para sua mente e relações. Busque comunicar o que sente de verdade, mas com sabedoria e sem reatividade. Mas é preciso interiorização primeiro. Este momento lhe traz grandes reflexões quanto a expressão de si mesmo e isto lhe facilita um alinhamento com sua consciência e essência profundas e como isso afeta a troca com os outros.





Lua Minguante em Gêmeos

A Lua entra na fase Minguante no signo de Gêmeos. Devemos escoar os excessos mentais, limpando a mente e as ideias. A segurança aqui vem da sabedoria de se viver com leveza e flexibilidade. Mercúrio, o regente do signo, segue retrógrado, reforçando que este é realmente um momento para se interiorizar e rever tais questões mentais e emocionais.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique