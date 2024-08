Lua Minguante em Gêmeos

A Lua entra na fase Minguante no signo de Gêmeos. Devemos escoar os excessos mentais, limpando a mente e as ideias. A segurança aqui vem da sabedoria de se viver com leveza e flexibilidade. Mercúrio, o regente do signo, segue retrógrado, reforçando que este é realmente um momento para se interiorizar e rever tais questões mentais e emocionais.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Traga mais desapego e fluidez para sua mente e relações. Busque comunicar o que sente de verdade, mas com sabedoria e sem reatividade. Mas é preciso interiorização primeiro. Este momento lhe traz grandes reflexões quanto a expressão de si mesmo e isto lhe facilita um alinhamento com sua consciência e essência profundas e como isso afeta a troca com os outros.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A vibração de hoje lhe pede calma, sabedoria e leveza para se lidar com o mundo material. Busque um olhar mais desapegado de bens materiais, buscando o que for essencial e sabendo partilhar quando assim sentir. O momento lhe propicia uma reavaliação de suas emoções e vida pessoal, facilitando este processo de desapego.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A Lua Minguante no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede que viva mais sob seu ritmo, respeitando aquilo que sente. Busque fluir com aquilo que acredita e se dê seu tempo e espaço. Mercúrio, seu regente, lhe convida a escuta mais a si mesmo, levando sua mente para uma conexão com sua essência verdadeira. Se permita seu tempo de se restaurar.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A vibração de hoje lhe pede mais leveza e desapego emocional. A Lua, sua regente, lhe traz conexão com temas sutis, espirituais e subconscientes. Terá facilidade em compreender tais instâncias através do entendimento e raciocínio, contanto se permita o mergulho profundo na psique. Sua mente lhe pede mais calma e pragmatismo para lidar com tais temas.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

As relações pedem mais leveza, desprendimento e fluidez. Em especial nos grupos, amizades e comunicação coletiva, saiba ter a sabedoria do que e como comunica (e quando é melhor silenciar). Tenha sabedoria de desapego das opiniões alheias prejudiciais. Mercúrio retrógrado no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede mais escuta de si mesmo e foco interno.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A vibração de hoje lhe pede desprendimento, sabedoria e leveza para se lidar com o mundo material. Muito em especial será preciso deixar ir compromissos que sejam vazios e que não se alinham à verdade do seu ser. Mercúrio, seu regente, lhe leva a mergulhos internos profundos que podem lhe auxiliar a chegar na raiz de questões emocionais que afetam sua vida material.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe pede uma vibração mais otimista, leve e desprendida. Busque não levar tudo a ferro e fogo, mas entender as nuances e possibilidades com sabedoria. Deixe ir velhas crenças aprisionantes. Mercúrio retrógrado lhe pede maior flexibilidade mental para reformular objetivos futuros, crenças, visões de mundo e propósito com mais desapego.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A vibração de hoje lhe pede mais leveza emocional. Velhas emoções tóxicas são recicladas, escoadas e transmutadas. Faça isso com leveza e desprendimento. Se permita leveza também na troca afetiva e sexual, mas se desvencilhando de emoções negativas. Sua mente lhe pede uma reavaliação madura e objetiva de todos estes aspectos.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

As relações pedem mais leveza, desprendimento e fluidez. Em especial as parcerias, casamento, e vida social pedem leveza e um olhar mais sábio. Este é um período de revisão da maneira como se relaciona e interage. Se permita deixar ir os velhos apegos e busque mais senso crítico. Sua mente está lhe pedindo que reflita com mais sabedoria os parâmetros do relacionar e trocar.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A vibração de hoje lhe pede sabedoria e leveza para se lidar com o mundo material. Em especial será preciso ter mais desprendimento e sabedoria com rotinas, trabalho e saúde. Busque interiorização e seu ritmo interno. Sua mente sonda questões emocionais profundas que precisam ser recicladas para que haja melhorias em sua vida prática.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe pede uma vibração mais leve e desprendida. Busque ser você mesmo, mas faça essa busca do lado de dentro. Deve escoar os excessos de drama e personalismo, permitindo que sua verdadeira essência se expresse. As comunicações nas relações e parcerias podem lhe desafiar neste sentido, mas para que você reflita sobre como se expressa aqui.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A vibração de hoje lhe pede mais leveza emocional. Em especial no que tange família, passado, vida pessoal e emoções, seja leve e desapegado. Procure enxergar suas emoções com mais racionalidade e objetividade. Há um forte senso crítico e objetivo lhe facilitando reorganizar tais energias e ter maior senso crítico. Reorganização emocional, do lar e de questões antigas.





Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique