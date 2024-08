Hamilton de Holanda e Thiago Delegado são as atrações do Circuito Vijazz & Blues Festival 2024, que será realizado nesta sexta-feira (23/8), às 20h, n' Autêntica. A noite instrumental começa com o cantor, compositor e violonista mineiro e termina com o compositor e bandolinista carioca. Os dois artistas prometem repertório repleto de músicas autorais.



Holanda adianta que será um show alto-astral, ligado à sua discografia. “Vou tocar músicas dos álbuns ‘Brasilianos vol. 2’ e ‘Brasilianos vol. 3', passando pelo ‘Maxixe samba groove’, que são discos importantes na minha carreira e até ganharam prêmios, além de ‘Flying chicken’. Passaremos também pelo ‘Casa de Bituca’, o disco que fiz com um quinteto somente com músicas de Milton Nascimento, além de ‘Samurai’, no qual toquei só músicas de Djavan.”



O bandolinista explica que serão vários momentos com músicas que o público gosta, mas sempre com algo surpreendente e único.

Improvisação



“Como tem momentos de improvisação, há muita brecha para a criatividade, para termos aquela espontaneidade de criar uma melodia nova. Também tento buscar alguma coisa que leve para o imaginário”, comenta.

Para o artista, a música instrumental tem um quê de imaginário e, a partir daí, alguém vai criando a sua própria história.



“Normalmente, a gente procura tocar como está no disco a parte que é tema original da música. Mas, no geral, essas mesmas músicas têm um parte em sua estrutura que a gente deixa em aberto para criar na hora. Então, é a mistura das duas coisas, ou seja, os temas como foram gravados com ideias que são criadas ali no palco.”



Hamilton de Holanda vai se apresentar acompanhado pelo duo formado pelo pianista, compositor e arranjador mineiro Deangelo Silva e pelo baterista Thiago “Big” Rabello. No palco, segundo o artista, o trio cria uma sonoridade única.



“Isso porque tem aquela coisa acústica do bandolim, mas em alguns momentos mudo um pouco. Às vezes, o teclado vem com um som mais eletrônico; às vezes mais puxado para o piano Fender Rhodes (elétrico). Além disso, a bateria do Big é uma potência, uma coisa superforte, com muito balanço e suingue, botando o som lá para cima.”

Itabira e Viçosa



Além de Belo Horizonte, o músico vai se apresentar neste sábado (24/8) em Itabira, no Vale do Aço. Já em 30 de agosto, sobe ao palco em Viçosa, na Zona da Mata.

Holanda conta que vai se apresentar na Índia em setembro, país onde nunca fez show. “Antes, me apresento em Liverpool e Londres e, em outubro, farei turnê pelos Estados Unidos.”



O músico adianta que está com um disco de inéditas pronto e deve lançá-lo a qualquer momento.

Descontração no palco



Admirador de Hamilton de Holanda, Thiago Delegado abre a noite n' Autêntica. “Vou fazer uma breve abertura, em formato de quarteto. Apresentarei um pouco da minha história musical, além de novas composições que estarão no volume 2 do ‘Sambetes’, que já está pronto, porém estamos esperando o momento certo para lançá-lo”.



No palco, Delegado (violão de sete cordas) estará acompanhado pelos músicos Aloízio Horta (contrabaixo), Christiano Caldas (teclados) e André “Limão” Queiroz (bateria), que formam a Delegascia, grupo que o acompanha há 10 anos.



“Estou muito feliz em abrir a noite, trazer um ambiente gostoso, criando um clima de descontração com a música instrumental, coisa que estou acostumado a fazer”, garante o mineiro.



Delegado ressalta que, desta vez, ele e Hamilton de Holanda não vão tocar juntos. Ele brinca que irá até o camarim do colega apenas para “tomar uma”.



“Ele fará o show dele e eu o meu. Além de grande instrumentista e compositor, Hamilton é muito gente boa”, afirma.



O repertório de Thiago Delegado será composto, na maioria, por músicas autorais, além de arranjos que vem experimentando no Delegascia. “Vou tocar também algumas músicas do meu próximo álbum, 'Sambetes vol 2', releituras de Tom Jobim e Garoto, além de um choro do Abel Ferreira, que é um clarinetista mineiro maravilhoso.”



Ele conta que estará a postos n’Autêntica com seu violão de sete cordas, embora esteja tocando cada vez mais com o de seis cordas.

Novo disco

“Inclusive, no ‘Sambetes vol. 2', gravei 70% das faixas no violão de seis. Neste show, farei com o de sete cordas até mesmo pela captação dele. É um violão que tem captação bem estabelecida, sei que não vai me dar trabalho. Além disso, farei também algumas músicas minhas no de sete cordas, porque elas exigem a presença dele.”



Thiago Delegado espera lançar “Sambetes vol. 2” ainda em 2024. “O disco já está pronto. Devo lançar alguns singles no próximo mês para já ir esquentando a coisa”, adianta.



“Devo lançar o álbum cheio em outubro ou novembro. Esse novo disco é mais dançante, colorido e traz a produção de Roberto Menescal. Ficou um álbum bem tropical”, revela Delegado.



“CIRCUITO VIJAZZ & BLUES FESTIVAL 2024”

Shows de Hamilton de Holanda e de Thiago Delegado. Nesta sexta-feira (23/8), a partir das 20h, n' Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312 – Santa Efigênia). Ingressos: R$ 140 (inteira, pista), R$ 400 (mesa front, quatro pessoas) e R$ 200 (tambor alto mezanino, duas pessoas), à venda pela plataforma Sympla.