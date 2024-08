Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, recebe as influências de Saturno hoje. Será preciso que haja um tanto mais de amadurecimento emocional de sua parte. Deve fluir, se entregar, mas sem idealizações. Em especial no que se refere à sua fé, princípios, crenças, visões de mundo, planos futuros, estudos e/ou viagens, saiba lapidar visões distorcidas, lapidando arestas e fluindo.

Amadurecimento e desapego

A conjunção da Lua com Saturno em Peixes nos traz necessidade de lapidação emocional. Será preciso aparar arestas e sacrificar velhas emoções, buscando uma expressão de maturidade para com as realidades psíquicas e emocionais da vida. Algumas carências e questões passadas pedem realismo e lapidação.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique