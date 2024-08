Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Este período lhe pede uma reavaliação da forma como se comunica em grupos, nas amizades, online e no coletivo. Evite comprar brigas desnecessárias ou emitir agressões gratuitas. Também evite morder a isca da provocação alheia. Busque reavaliar como se comunicar com os semelhantes sendo mais você mesmo. Também revisão de ideias do coletivo que podem não ser suas, mas foram assimiladas.

Mercúrio retrógrado em Leão

Mercúrio retrógrado volta hoje para o signo de Leão. Este será um momento propício para realmente calar as vozes externas e escutar a si mesmo e sua essência. Questões ligadas à expressão, criatividade, filhos, jogos, esportes, romances e afins precisam ser repensadas. Busque ser flexível quanto a imagem que tem de si mesmo e explore suas possibilidades.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique