Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Este período lhe pede revisão e reflexão de questões familiares, emocionais e passadas. A lição do momento lhe pede justamente que saiba se desmisturar dos contextos familiares e emocionais com mais objetividade. Evite impulsividade na comunicação com os mais próximos, mas saiba estabelecer seus limites. Uma nostalgia mental pode estar em alta.

Mercúrio retrógrado em Leão

Mercúrio retrógrado volta hoje para o signo de Leão. Este será um momento propício para realmente calar as vozes externas e escutar a si mesmo e sua essência. Questões ligadas à expressão, criatividade, filhos, jogos, esportes, romances e afins precisam ser repensadas. Busque ser flexível quanto a imagem que tem de si mesmo e explore suas possibilidades.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique