AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A conjunção de Marte e Júpiter lhe traz agora um aumentado senso de coragem, assertividade e criatividade. Você está mais focado em se expressar com muita clareza e sendo absolutamente você mesmo. A relação com filhos e crianças pede mais independência. No amor e no romance as coisas tendem a acontecer de forma mais rápida, livre e dinâmica.

Ação expansiva

A conjunção de Marte e Júpiter em Gêmeos traz para este momento uma qualidade de ação otimista e expansiva. Mesmo pesando os dois lados de uma questão, estamos mais resolutivos e diretos. Necessidade de aventura, autoconfiança e ação grandiosa. Agir de acordo com seus princípios e os comunicar também é algo prioritário agora.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique