CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Haverá agora um grande senso de fidelidade e comprometimento para com a família, lar, raízes e vida pessoal. Todavia, também deve estar muito ciente das frustrações e limitações destes contextos. Busque se firmar um tanto mais no mundo lá fora para equilibrar tais facetas. Saiba cooperar, mas isso não deve vir ao custo de sua saúde emocional.





Compromisso e emoções

Juno entra no signo de Libra, nos trazendo um maior foco no tema do compromisso no casamento e parcerias. O senso de parceria e apoio está em alta. A Lua também está no signo, nos trazendo maior senso de entrega emocional para o outro. Lilith e Nodo Sul também se encontram aqui, nos lembrando que será preciso ter um senso bem mais aprofundado das frustrações nas parcerias para fazer dar certo.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique