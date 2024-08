SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Suas emoções lhe levam a buscar maior apoio e pertencimento dentro de grupos e contextos coletivos. Todavia, há um chamado para que você tenha maior senso de limites, pragmatismo e objetividade ao lidar com tais contextos. Busque um senso de cooperação e integração, mas respeitando seus limites, autoridade e senso de dever. Maturação de relações em alta.

Amor com realismo

A Lua em Libra traz para hoje um senso de segurança emocional nas parcerias e amor romântico. Todavia, Vênus, a regente do signo, se encontra com Mercúrio retrógrado em Virgem. Somos chamados a ter um senso muito crítico, realista e analítico para com o amor e parcerias. Busque estar junto do outro, mas com os pés no chão e sem idealizações.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique