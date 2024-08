Amor com realismo

A Lua em Libra traz para hoje um senso de segurança emocional nas parcerias e amor romântico. Todavia, Vênus, a regente do signo, se encontra com Mercúrio retrógrado em Virgem. Somos chamados a ter um senso muito crítico, realista e analítico para com o amor e parcerias. Busque estar junto do outro, mas com os pés no chão e sem idealizações.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Suas emoções gravitam agora em prol das relações, parcerias, vida social e amor romântico. Todavia, há também um forte senso crítico lhe pedindo lapidação e reavaliação destes contextos. Busque ponderar se há real equidade em suas relações e quais aspectos mais práticos precisam ser mudados. Amor pautado em auxílio pragmático em alta.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Suas emoções estão focadas agora no trabalho e nas relações nestes contextos. Todavia, há também um forte senso crítico pessoal que lhe pede mudança de atitude. Pode ter feito acordos de trabalho que não lhe são benéficos ou nos quais não estabeleceu limites mais objetivos. Busque lapidar a si mesmo para que tenha atitudes mais objetivas nas relações profissionais.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Suas emoções estão bem mais autocentradas e focadas em seus pontos de vista pessoais. Todavia, pode ter de ter mais senso prático e realista a partir de demandas familiares, pessoais e emocionais. Busque lapidar as arestas de sua expressão pessoal a partir deste senso mais pragmático. A relação com os filhos também pede um olhar mais crítico e objetivo.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Suas emoções estão bem mais intensas e seu amor e generosidade em alta. Todavia, há um chamado para que haja mais racionalidade e senso crítico no processo. Por mais que queira pertencer e amar no nível emocional, deve buscar racionalidade para não se deixar abusar ou exceder em carências e/ou emoções exageradas. Diálogos mais objetivos podem ser necessários para alinhar as expectativas emocionais.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Suas emoções estão mais voltadas para as comunicações, partilha de ideias e convivência. Todavia, há um chamado para que você expresse um tanto mais de seu senso de valor próprio junto das outras pessoas. Deve ter sim uma fala diplomática, mas não sufoque seu senso de valor próprio. Questões financeiras podem estar na pauta do dia nas comunicações também.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Suas emoções estão voltadas agora para sua vida prática, material e financeira. Todavia, há um chamado para que você faça tudo isso mais à sua maneira e sob seus valores. Se tiver de lidar com finanças partilhadas; tente alinhavar tudo com o outro com clareza e sem se prejudicar. Momento que lhe pede fortalecimento e segurança em seu senso de valor pessoal.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Suas emoções estão em alta com a Lua no seu signo (solar ou ascendente), assim como sua subjetividade e sensibilidade. Todavia, há um chamado para que você reavalie suas emoções, questões subconscientes e psicológicas; tudo isso pode estar lhe afetando em sua expressão e você deve estar mais ciente dos motivos pelos quais age de determinada forma. Em especial busque senso crítico e realismo nos temas ligados ao amor romântico e comunicações.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Suas emoções passam agora pelo terreno do subconsciente, espiritual, psicológico e sutil. Tudo isso pode lhe trazer intensidade. Todavia, há um chamado para que você encare esse setor com maior frieza, pragmatismo e objetividade. Amizades, grupos e questões coletivas podem lhe servir de parâmetro para lapidar suas próprias emoções e passionalidades agora.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Suas emoções lhe levam a buscar maior apoio e pertencimento dentro de grupos e contextos coletivos. Todavia, há um chamado para que você tenha maior senso de limites, pragmatismo e objetividade ao lidar com tais contextos. Busque um senso de cooperação e integração, mas respeitando seus limites, autoridade e senso de dever. Maturação de relações em alta.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Suas emoções se voltam muito para a carreira, obrigações, imagem pública e compromissos e tudo isso deve ser vivido. Todavia, há um chamado para que você repense tudo isso com maior senso de aventura, liberdade e objetividade. Busque refletir se seus compromissos estão dentro de seus objetivos, visões de mundo e eixo ético. Deve ganhar o mundo, mas jamais perder a si mesmo no processo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Suas emoções estão mais expansivas e você busca agora maior fé e novas possibilidades. Todavia, há um chamado para que você escute suas emoções profundas e tenha maior malícia e pragmatismo. Não adote doutrinas e visões que sua intuição lhe mostra serem ruins. Também deve enxergar linhas de pensamento a partir de seus próprios instintos.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Suas emoções passam por aprofundamento e há uma forte necessidade de partilha afetiva, sexual e emocional. Todavia, há um chamado para que você mergulhe neste terreno com mais equilíbrio, calma, praticidade e discernimento. Também deve analisar emoções mais intensas com frieza e senso crítico. Busque estar disponível e entregue, mas com bom senso.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique