ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Suas emoções gravitam agora em prol das relações, parcerias, vida social e amor romântico. Todavia, há também um forte senso crítico lhe pedindo lapidação e reavaliação destes contextos. Busque ponderar se há real equidade em suas relações e quais aspectos mais práticos precisam ser mudados. Amor pautado em auxílio pragmático em alta.

Amor com realismo

A Lua em Libra traz para hoje um senso de segurança emocional nas parcerias e amor romântico. Todavia, Vênus, a regente do signo, se encontra com Mercúrio retrógrado em Virgem. Somos chamados a ter um senso muito crítico, realista e analítico para com o amor e parcerias. Busque estar junto do outro, mas com os pés no chão e sem idealizações.

