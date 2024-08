SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, faz aspecto auxiliar com o Sol. Você está bem mais aberto para as relações, parcerias e amor romântico, mas sem perder seu senso de propósito, ética e liberdade. Excelente momento para achar propósitos em conjunto e abrir os horizontes nas relações. Maior expansão e fé ao entrar em contato com as pessoas.





Possibilidades de crescimento

O sextil entre Sol em Leão e Júpiter em Gêmeos traz para hoje um senso de consciência, fé e expansão. Estamos com maior clareza de nós próprios, o que nos leva a enxergar novas possibilidades, comunicações e possibilidades de crescimento. Busque ser você mesmo, mas também enxergue a flexibilidade das possibilidades dentro deste quadro.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique